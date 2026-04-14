Umbria Legale e Sicura: a Perugia un nuovo appuntamento con il libro “Rajesh. Signore dei Re” - Tuttoggi.info

Prosegue il percorso di “Umbria Legale e Sicura”, il progetto promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete, con Regione Umbria capofila, nata con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità, promuovere la tutela dei diritti e contrastare lo sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alle persone migranti e ai contesti di maggiore vulnerabilità sociale. In questo contesto si inserisce il nuovo incontro di “Parole in circolo – Lavoro, immigrazione e legalità”, in programma martedì 14 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la libreria e spazio culturale Popup libri/spunti/spuntini, a Perugia in via Dalmazio Birago 22. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “Rajesh. Signore dei Re” di Emiliano Locatelli, un romanzo intenso e attuale ambientato nel contesto dell’Agro Pontino e del lavoro nei campi, che affronta con forza i temi dello sfruttamento, dell’identità, della crescita e delle disuguaglianze sociali. Rajesh, un ragazzo di sedici anni, figlio di immigrati del Punjab di religione Sikh, è costretto ad alternare la scuola al lavoro nei campi dell’agro pontino per aiutare i suoi genitori a sbarcare il lunario. Quando la sua vita viene irreparabilmente sconvolta da un episodio drammatico, il ragazzo si trova di fronte a una scelta decisiva: seguire la strada della diplomazia oppure lasciarsi trascinare dalla violenza. Una vicenda capace di mettere a nudo le contraddizioni della nostra società e il prezzo che troppo spesso sono i più giovani a pagare, offrendo al tempo stesso uno spunto di riflessione profondo sul settore agroalimentare, sulle condizioni del lavoro agricolo e sulle fragilità che attraversano le vite di molte famiglie migranti. All’incontro interverranno Fabio Barcaioli, Assessore al welfare della Regione Umbria, Emiliano Locatelli, autore del libro, Marta Poli di Borgorete e Luciano Chianella, presidente del Gruppo cooperative agricole Trevi. Il confronto rappresenterà un’occasione di approfondimento e dialogo sui temi del lavoro, dell’immigrazione e della legalità, mettendo in relazione testimonianza, analisi sociale ed esperienze del territorio. A conclusione dell’iniziativa è previsto un aperitivo a cura di Birà. L’incontro si inserisce nel quadro delle azioni promosse da Umbria Legale e Sicura, con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore consapevolezza pubblica attorno ai valori della legalità, della dignità del lavoro e della tutela delle persone più esposte a condizioni di vulnerabilità.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione attraverso il modulo online sul sito www.legascoopumbria.coop.

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