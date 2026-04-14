 Umbria Legale e Sicura: a Perugia un nuovo appuntamento con il libro “Rajesh. Signore dei Re” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Umbria Legale e Sicura: a Perugia un nuovo appuntamento con il libro “Rajesh. Signore dei Re”

Redazione

Umbria Legale e Sicura: a Perugia un nuovo appuntamento con il libro “Rajesh. Signore dei Re”

Mar, 14/04/2026 - 08:16

Condividi su:

Prosegue il percorso di “Umbria Legale e Sicura”, il progetto promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete, con Regione Umbria capofila, nata con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità, promuovere la tutela dei diritti e contrastare lo sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alle persone migranti e ai contesti di maggiore vulnerabilità sociale. In questo contesto si inserisce il nuovo incontro di “Parole in circolo – Lavoro, immigrazione e legalità”, in programma martedì 14 aprile 2026 alle ore 18.00 presso la libreria e spazio culturale Popup libri/spunti/spuntini, a Perugia in via Dalmazio Birago 22. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “Rajesh. Signore dei Re” di Emiliano Locatelli, un romanzo intenso e attuale ambientato nel contesto dell’Agro Pontino e del lavoro nei campi, che affronta con forza i temi dello sfruttamento, dell’identità, della crescita e delle disuguaglianze sociali. Rajesh, un ragazzo di sedici anni, figlio di immigrati del Punjab di religione Sikh, è costretto ad alternare la scuola al lavoro nei campi dell’agro pontino per aiutare i suoi genitori a sbarcare il lunario. Quando la sua vita viene irreparabilmente sconvolta da un episodio drammatico, il ragazzo si trova di fronte a una scelta decisiva: seguire la strada della diplomazia oppure lasciarsi trascinare dalla violenza. Una vicenda capace di mettere a nudo le contraddizioni della nostra società e il prezzo che troppo spesso sono i più giovani a pagare, offrendo al tempo stesso uno spunto di riflessione profondo sul settore agroalimentare, sulle condizioni del lavoro agricolo e sulle fragilità che attraversano le vite di molte famiglie migranti. All’incontro interverranno Fabio Barcaioli, Assessore al welfare della Regione Umbria, Emiliano Locatelli, autore del libro, Marta Poli di Borgorete e Luciano Chianella, presidente del Gruppo cooperative agricole Trevi. Il confronto rappresenterà un’occasione di approfondimento e dialogo sui temi del lavoro, dell’immigrazione e della legalità, mettendo in relazione testimonianza, analisi sociale ed esperienze del territorio. A conclusione dell’iniziativa è previsto un aperitivo a cura di Birà. L’incontro si inserisce nel quadro delle azioni promosse da Umbria Legale e Sicura, con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore consapevolezza pubblica attorno ai valori della legalità, della dignità del lavoro e della tutela delle persone più esposte a condizioni di vulnerabilità.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione attraverso il modulo online sul sito www.legascoopumbria.coop.

Questo il link: https://forms.office.com/e/7ya8U5m7bR?origin=lprLink


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Salvatore Cannoni morto durante cicloturistica, il cordoglio degli organizzatori

Assisi

Sp 404 pericolosa, interpellanza in Provincia di Barbarito

Assisi

“I Passi di Chiara e Francesco”: oggi la presentazione a Bastia Umbra

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Umbria Legale e Sicura: a Perugia un nuovo appuntamento con il libro “Rajesh. Signore dei Re”

Spoleto

Caso “carburante” all’ASe, Ac striglia il Pd che convoca l’Amministratore

Terni

Ternana in liquidazione, Forti si è dimesso | Il racconto di una giornata ad alta tensione

Gubbio e Gualdo

Nuove case a canone sociale, consegnati 12 alloggi

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!