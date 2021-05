Umbria Coast to Coast, ultima tappa a Norcia - Tuttoggi

Si conclude domani 9 maggio il viaggio on the road per Popy, soprannome di Caterina, una bimba di quasi 8 anni affetta da una grave disabilità.

Si conclude domenica 9 maggio a Norcia e Castelluccio il tour Umbria Coast to Coast, il viaggio on the road per Popy, soprannome di Caterina, una bimba di quasi 8 anni affetta da una grave disabilità.

Il papà Giorgio Massoli raduna così i suoi amici d’infanzia Federico, Lorenzo Marco e Massimiliano e insieme a loro, da Marsciano, è partito per un giro dell’ Umbria lo scorso 1 maggio da l’ Oasi di Alviano (TR) per un percorso di 770 km circa.

Nel corso del tragitto si sono aggregate tante associazioni e altre persone sensibilizzati dall’ iniziativa.

Il gruppo sarà accolto in piazza San Benedetto a Norcia verso le ore 12 circa dal Sindaco Nicola Alemanno che porterà il saluto della città.