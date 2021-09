Umbria cinema festival, il programma di domenica 19 settembre - Tuttoggi

Domenica 19 settembre giunge a conclusione la prima edizione dell’Umbria cinema festival, la kermesse realizzata da Umbria Film Commission

Domenica 19 settembre giunge a conclusione la prima edizione dell’Umbria cinema festival, la kermesse realizzata da Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 e presieduta dal regista Paolo Genovese, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium.

La giornata si apre alle ore 11.30 nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano con l’incontro Todi Informa a cura della Onlus Un’idea per la vita, un’iniziativa a sostegno delle donne oncologiche e dei loro familiari.

Nel pomeriggio il cinema italiano tornerà protagonista con la proiezione al Cinema Nido dell’Aquila di due film del 2021: alle ore 14.30 Morrison di Federico Zampaglione e alle ore 16.45 Maschile singolare, diretto da Alessandro Guida e Matteo Pilati.

Alle ore 18.00 la Sala del Consiglio ospiterà la presentazione del libro Sempre tornare di Daniele Mencarelli edito da Mondadori: il viaggio di un adolescente dei primi anni ’90 dalla Riviera Romagnola a Roma alla scoperta di se stesso. Dialogherà con l’autore la giornalista Laura Larcan.

La manifestazione vedrà gli appuntamenti conclusivi svolgersi in Piazza del Popolo all’insegna della comicità e della grande musica per il cinema: alle ore 19.30 Dario Cassini porterà sul palco il suo Spettacolo senza glutine e a seguire l’Umbria Ensemble eseguirà alcune delle più celebri colonne sonore realizzate dai grandi maestri italiani come Nino Rota, Nicola Piovani e Ennio Morricone.

Per maggiori informazioni: www.umbriacinemafestival.it .Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito del festival