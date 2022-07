Umbria cinema festival, i vincitori della seconda edizione | Foto - Tuttoggi

Matteo Cocco si è aggiudicato il premio per la Miglior Fotografia del film Occhiali Neri consegnatogli da Nicoletta Ercole. Libero di Rienzo, purtroppo scomparso il 15 Luglio di un anno fa a soli 44 anni, è stato premiato alla memoria con il riconoscimento di Miglior Attore per la sua interpretazione in Takeaway. A ritirare il premio è stato il regista del film Renzo Carbonera.

Miglior film a Piccolo corpo, diretto da Laura Samani, consegnato da Iginio Straffi e ritirato da Nadia Trevisan (CEO di Nefertiti).

© piergiorgio pirrone

Alessandro Preziosi, dopo il grande successo della serata di venerdi, è stato richiamato sul palco per consegnare a Giovanna Ralli il Premio “Gigi Proietti” alla Carriera, speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso.

Ad accompagnare la serata i coinvolgenti intermezzi musicali della band degli Adika Pongo, con la brillante voce di Francesca Silvy. Grandissimo successo per l’esilarante esibizione del comico romano Maurizio Battista che ha chiuso la serata.

Oggi, domenica 24 luglio, l’ultima giornata dellUmbria cinema festival, manifestazione promossa da Umbria film commission, Regione Umbria e Comune di Todi.