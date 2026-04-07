Umbria boom per Pasqua e Pasquetta | Regione al lavoro sulla campagna turistica estiva - Tuttoggi.info

“Nel fine settimana di Pasqua, e anche a Pasquetta, sono stati migliaia i turisti che hanno affollato le nostre mete più conosciute e non solo. Penso in primis ad Assisi che grazie agli eventi Francescani sta registrando un trend molto positivo ormai da mesi, poi Perugia con le sue bellezze e l’eccezionale mostra su Giotto e San Francesco, e la Cascata delle Marmore con il suo Parco e gli itinerari collegati”. Lo segnala con soddisfazione l’assessore al turismo Simona Meloni, sottolineando come “si conferma anche in questa Pasqua appena trascorsa come una delle mete preferite per chi viaggia e cerca una destinazione dove arte, relax, buon cibo e buon vivere si fondono in un’esperienza unica”.

“Molto bene – il bilancio infatti dell’assessore Meloni – anche Todi, Orvieto, Gubbio e Spoleto che hanno saputo richiamare tantissimi visitatori in cerca di quel fascino speciale che solo le nostre città riescono ad offrire. Segnali molto positivi anche dal Lago Trasimeno dove ieri sono state attivate corse extra dei traghetti per la grane richiesta di turisti che volevano visitare le isole. Il bel tempo, un’offerta che ogni anno si arricchisce di nuove esperienze e quel carattere autentico che solo il Cuore verde d’Italia può vantare, hanno fatto sì che questi giorni abbiano fatto registrare flussi importanti che confermano il grande lavoro che stiamo facendo”. “Proprio in queste settimane – conclude infatti, stiamo mettendo a punto la nuova campagna di promozione turistica primavera-estate che avrà al centro un importante piano media. Ancora una volta l’Umbria sarà in bella mostra sulle televisioni nazionali, la stampa nazionale e di settore, grandi stazioni e maxi affissioni, radio nazionali, piattaforme digitali e campagne social”.