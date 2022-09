UMBRAGROUP festeggia i 50 anni di vita, una storia di passione e innovazione - Tuttoggi

Organizzata una giornata-evento proprio nel cuore della città barocca di Foligno,partendo dalla suggestiva cornice di Palazzo Trinci.

UMBRAGROUP ha festeggiato mezzo secolo di sfide e successi nella casa madre di Foligno. Festeggiamenti ufficiali con le istituzioni ed i clienti storici.

Venerdì 16 settembre, Foligno si è vestita di blu, il blu di UMBRAGROUP. In occasione del 50° Anniversario è stata organizzata una giornata-evento dal sapore internazionale proprio nel cuore della città barocca,

partendo dalla suggestiva cornice di Palazzo Trinci.

All’apertura di questa giornata di festeggiamenti hanno presenziato le alte cariche della Regione e della

città, la leadership di UMBRAGROUP e i clienti strategici del Gruppo, provenienti da tutto il mondo per

celebrare i 50 anni di storia di uno dei maggiori player mondiali nel mercato industriale, aeronautico e della difesa.

Si è trattata di una giornata all’insegna delle milestones, dei successi e delle sfide future, passando dal

quattrocentesco Palazzo Trinci, fino al quartier generale di UMBRAGROUP in Via Valter Baldaccini, 1. Qui, le parole d’ordine sono state ancora una volta innovazione e sostenibilità: temi di grande rilevanza in questo momento storico e imprescindibili nella mission e nella vision di UMBRAGROUP.

Sono state esposte e presentate le maggiori innovazioni del Gruppo, con occhio attento sia alle nuove

richieste di mercato che alle esigenze ambientali in materia di sostenibilità legata a prodotti e processi.

Inoltre, un tour nello stabilimento produttivo ha coronato il pomeriggio presso la casa madre, qui gli ospiti hanno potuto vedere e toccare con mano le capabilities, i prodotti ed i supporti in funzione su cui gli stessi vengono installati.

Al termine dell’intensa giornata di business e come coronamento della celebrazione per il mezzo secolo del Gruppo, si è tenuto un momento conclusivo d’ispirazione e di coinvolgimento per tutti gli ospiti, in perfetto stile UMBRAGROUP, in uno dei luoghi storici più suggestivi della città di Foligno: l’Auditorium di Santa Caterina.

50 anni visti dagli occhi dei maggiori clienti e dalle loro parole: un Partner agile e attento alle esigenze che emergono dal cambiamento. Una parola cara ad UMBRAGROUP, che da mezzo secolo è il motore del lavoro del Gruppo. Cambiamenti che diventano possibili, solo con investimenti costanti in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, ma anche grazie alla creazione di un grande Team, mosso da coesione e motivazione, verso un unico, grande, obiettivo.

“Questi 50 anni non rappresentano solo un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio” – afferma Reno

Ortolani, Presidente del Consiglio Di Amministrazione di UMBRAGROUP – “Guardiamo costantemente al

futuro, tendendo sempre la mano al nostro passato, alla nostra storia, ben radicati ai nostri valori, chiari e

non negoziabili, ma con una forte vision sul futuro del nostro business”.

“Innovare per noi significa crescere con il fine di creare valore per tutti gli stakeholder: clienti, Gruppo,

comunità allargata – prosegue Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP – Continuare a lavorare

perseguendo livelli di qualità sempre più elevati, tecnologie più avanzate non solo per i clienti, ma anche

con l’obiettivo di lasciare in eredità un domani migliore”.

“Questo giorno, il 16 settembre, rappresenta per tutto il Gruppo il culmine di quest’anno dedicato a mezzo secolo di sfide, traguardi, investimenti in ricerca, qualità ed innovazioni – conclude Beatrice Baldaccini, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione Valter Baldaccini – Oggi è dedicato a tutti noi, alle donne e agli uomini di UMBRAGROUP, ai nostri clienti, agli stakeholder e a tutta la comunità globale attorno cui ruota il nostro Gruppo. Tutto questo è UMBRAGROUP”