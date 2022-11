Umbra Acque, un appalto su tre ad imprese locali

L'azienda ha incontrato le imprese fornitrici | Piano di efficientamento energetico per ridurre i costi

Negli ultimi anni, il 30% degli appalti di Umbra Acque è stato affidato a fornitori locali, per un totale di circa 11 milioni di euro annui. Il numero delle imprese qualificate, tra quelle fornitrici, è ulteriormente cresciuto nel 2021, grazie anche a una campagna di comunicazione smart realizzata da Umbra Acque.

Sono alcuni dei principali aspetti evidenziati nel c orso dell’incontro che Umbra Acque con le proprie imprese fornitrici, dal titolo eloquente: “Se lavori bene, lavori di più”. Dopo quelli con sindaci, consumatori e giovani generazioni, vertici e tecnici della società si sono infatti confrontati al Barton Park di Perugia con un’altra delle categorie degli stakeholder della società, i fornitori appunto. Un workshop che ha visto la presenza di numerosi imprenditori, durante il quale sono stati illustrati diversi argomenti che riguardano il rapporto tra la società del servizio idrico e le imprese. “Chi gestisce servizi pubblici – ha detto l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio -, oltre a garantire livelli di prestazioni sempre più elevate, deve restituire al territorio attenzione e cura in cambio del privilegio della titolarità di una concessione in regime di monopolio naturale”.