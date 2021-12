Umbertide, tutto pronto per il Natale 2021, ecco gli eventi in programma - Tuttoggi

Dal 4 dicembre all'8 gennaio la città si veste a festa con giochi di luce e luminarie (anche in tutte le frazioni), si parte con la Rocca trasformata in Villlaggio di Babbo Natale, l'accensione degli alberi e l'inaugurazione dei "Presepi d'autore" in via Garibaldi

Tutto pronto per il Natale 2021 ad Umbertide. Dal 4 dicembre all’8 gennaio la città e tutto il suo territorio ospiteranno momenti di comunità, spettacoli, mostre, concerti, presentazioni di libri, accompagnati da bellissime luminarie, decorazioni e giochi di luce, per far vivere il periodo natalizio in piena sicurezza dai più piccoli, ai grandi e a tutte le famiglie. Il tutto è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, commercianti, associazioni e aziende del territorio.

La presentazione

Il ricco programma è stato presentato oggi (venerdì 3 dicembre), nel corso di una conferenza stampa in Municipio alla presenza del sindaco Luca Carizia, della vice Annalisa Mierla e dell’assessore alla Cultura Sara Pierucci. Presenti il comandante della Polizia Locale, maggiore Gabriele Tacchia e il responsabile del V Settore Gabriele Violini, oltre al presidente di Confcommercio Umbertide Amedeo Fiorucci, la responsabile locale della Cooperativa Asad Monica Nanni, la presidente dell’Associazione Gruppo Volontari Umbertide Milena Morelli, la fiduciaria del presidio Slow Food Alta Umbria Roberta Nanni, il direttore operativo di Aimet-Energia Etica Federico Finocchi e Palmiro Fondacci, anima del presepe animato di Migianella.

“Possiamo tornare a festeggiare il Natale con uno spirito diverso dal 2020 – ha detto il sindaco Carizia – Quest’anno torniamo a vivere con più gioia e voglia di stare insieme il periodo più bello dell’anno ma l’invito è sempre quello di non abbassare la guardia”.

“Una grande emozione presentare un evento interamente dedicato ai bambini come ‘Il Villaggio di Babbo Natale’ – ha dichiarato la vicesindaco Mierla – Trasformiamo la Rocca con la magia degli elfi e di Babbo Natale. Quello di quest’anno è un Natale costruito con la ferma volontà di dare maggiore spazio possibile al settore del commercio e delle famiglie. Sono stati erogati 9mila euro ad associazioni di commercianti e culturali per la realizzazione delle luminarie natalizie. A questi si aggiungono 11mila euro per l’allestimento dei due alberi di piazza Matteotti e via Bremizia, per le proiezioni luminose in centro storico e del grande cuore rosso ai piedi della Rocca. Quest’anno saranno illuminate anche tutte le frazioni”.

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore Pierucci – con grande soddisfazione si apre la seconda edizione di ‘Presepe d’Autore’, che vede coinvolti 30 artisti locali e provenienti da zone limitrofe. Ringraziamo gli artisti che si sono prodigati per abbellire la via principale della città, guidati dalla sempre presente Franca Fodaroni ideatrice dell’evento, sottolineando ancora una volta l’importanza di questa iniziativa soprattutto per la solidarietà dimostrata dagli artisti che l’anno passato hanno devoluto i proventi delle loro opere all’Associazione Umbra Contro il Cancro tramite un benefattore che ha acquistato tutte le opere esposte.”.

Programma al via con il “Villaggio di Babbo Natale”

Si comincia sabato 4 e domenica 5 dicembre. Dalle 15.30 alle 18.30, per tutti i piccoli della città l’appuntamento è con “Il villaggio di Babbo Natale”: all’esterno e all’interno dell’antica Rocca medievale i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in un magico percorso pieno di sorprese. Nel corso dei due pomeriggi saranno offerti spettacoli a opera di Butterfly Circus, Scuola di Danza “Nov’Art” e associazione Genitori “Insieme Per…”. Sarà possibile anche degustare dolci.

Accensione alberi e la via dei presepi

Il 4 dicembre, alle 17, verranno accesi l’albero di piazza Matteotti e lo storico albero di situato nei giardini della Collegiata, davanti alla scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”. Sempre nel pomeriggio di sabato, alle ore 16 in via Garibaldi, si aprirà la seconda edizione di “Presepe d’autore”. Sui muri degli storici palazzi della via saranno esposte le opere di 30 artisti locali fino al 7 gennaio.

Libri e calendari

Domenica 5, oltre al ‘Villaggio di Babbo Natale’, per tutto il giorno si svolgerà il Mercatino dell’Antiquariato in piazza Matteotti. Alle 17.30 all’Abbazia di Montecorona sarà presentato il libro di Giuliano Sabbiniani “Montecorona, la tenuta e la sua gente”.

Il 9 dicembre, alle 21, al Museo di Santa Croce verranno presentati i calendari 2022 del Basket Club Fratta e della Pallacanestro Femminile Umbertide. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto per il Progetto KREOO che riguarda la “Comunicazione Aumentativa Alternativa”.

Sabato 11 dicembre, alle 17, presso il Museo Rometti della Fabbrica Moderna, è fissata la presentazione del libro di Fabrizio Ciocchetti “Razze e culture a confronto”. Alle ore 21, al Museo di Santa Croce, è in programma il concerto “Intorno al fanciullin” della corale “Braccio Fortebraccio” di Montone, diretta del maestro Stefania Cruciani.

Mercatini di Natale a Pierantonio

Domenica 12 dicembre tutto il giorno a Pierantonio, in piazza XXV Aprile, avranno luogo i Mercatini di Natale artigianali. A pranzo e a cena si potrà gustare dell’ottima torta sul panaro e alle 16 è fissato l’arrivo di Babbo Natale.

Mostre, spettacoli e concerti

Sabato 18 dicembre (ore 17) alla Rocca-Centro per l’arte contemporanea si inaugura la mostra “Volume Spazio Colore”, che rimarrà aperta fino all’8 gennaio. Alle 21, al Teatro dei Riuniti, è in programma lo spettacolo “Lo schiaccianoci e il re dei topi-Una favola di Natale”.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 21, torna sul palco del Teatro dei Riuniti la Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini per il tradizionale concerto di Natale.

Domenica 26 dicembre, alle 17, il Chorus Fractae “Ebe Igi” diretto dal maestro Paolo Fiorucci e accompagnato all’organo dal Lorenzo Tosi, si esibirà in un concerto di Natale al Museo di Santa Croce.

Mercoledì 29 dicembre, alle 21, sempre al Museo di Santa Croce, si svolgerà il concerto-tributo a Franco Cerri dal titolo “New & Old generation”. Giovedì 6 gennaio, alle ore 21, il terrà il concerto “Divertissement Clarinet Quintet” presso il Museo di Santa Croce.

Ancora a Santa Croce, sabato 8, alle 18, avrà luogo la manifestazione “Natale tra Umbria e Toscana” con l’esibizione della scuola di musica “I Concertisti”.

Il Mercato della Terra prenatalizio

Ogni sabato in piazza Matteotti il Mercato della Terra si trasforma nella sua versione prenatalizia con tre appuntamenti imperdibili il 4, 11 e 18 dicembre. Si comincia sabato 4 dicembre con una mattinata che vedrà protagonista il Sedano Nero di Trevi. Per l’occasione sarà possibile godere degli assaggi dei ristulzini della Pro Loco di Umbertide con sedano nero e mazzafegati dei presidi Slow Food Alta Umbria. Sabato 11 dicembre i ragazzi della Cooperativa agricola “Il nido dei pettirossi” saranno disponibili per la vendita di tre box di Natale con i presidi Slow Food. Seguirà quindi una degustazione della Fagiolina del Trasimeno. Il 18 dicembre il Mercato della Terra si svolgerà per l’intera giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. A partire dalle 10.30 i più piccoli potranno giocare e intratternersi insieme a Babbo Natale.

Spettacolo di luci e il presepe di Migianella

Dall’8 dicembre al 6 gennaio torna anche quest’anno lo spettacolo di luci in centro storico con le proiezioni sulle facciate dei palazzi di via Guidalotti. Inoltre dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare il Presepe animato di Migianella realizzato da Palmiro Fondacci. In occasione delle festività natalizie il Museo di Santa Croce sarà aperto nei seguenti giorni: tutti i venerdì, sabato e domenica, mercoledì 8 dicembre, giovedì 9, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0759420147 o inviare una mail all’indirizzo umbertide@sistemamuseo.it.