Umbertide, due luoghi di sport intitolati ad Angelo Zurli e Marco Staccini

I due hanno fatto la storia del Basket Club Fratta, il playground delle scuole Garibaldi e il Palazzetto dello sport da oggi hanno rispettivamente i loro nomi

Questa mattina (1 aprile) l’Amministrazione comunale di Umbertide ha intitolato due luoghi di sport ad altrettanti uomini che hanno fatto la storia del basket locale, quali Angelo Zurli e Marco Staccini.

Il playground delle scuole Garibaldi è stato dedicato al Professore di educazione fisica Angelo Zurli, che insegnò agli alunni della scuola media “Pascoli” i fondamentali dello sport che tanto amava. Il Basket Club Fratta è stato fondato nel 1964 proprio da quegli stessi alunni, ormai dispersi nelle scuole superiori di Perugia, incoraggiati proprio dal loro ex Professore. Da allora, questa società, è sempre stata un esempio di correttezza sportiva grazie ad una dirigenza che ha avuto come unico obiettivo quello di attrarre i giovani alla pratica di questo bellissimo sport che, oltre a far divertire, trasmette validi e sani principi di vita.