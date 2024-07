Ultras del Grifo, lotta di liberazione da Santopadre IMMAGINI

Davanti alla sede dell'AC Perugia la manifestazione contro il presidente: "Arriverà un XX giugno anche per te!"

“Arriverà un XX giugno anche per te!”. Una lotta per la liberazione, una resistenza all’occupante, all’oppressore, come nei moti risorgimentali. Così gli ultras del Grifo vivono il braccio di ferro con Massimiliano Santopadre, in attesa che ceda il Perugia. Giorno che, urlano, sarà ricordato come una data storica, come il XX giugno dei tifosi e della storia del Grifo, appunto.

Gli ultras si sono ritrovati davanti alla sede del Grifo. Ai cancelli, oltre allo striscione sul XX giugno, quel “Santopadre vattene” che ormai da tempo scandisce anche i cori degli ultras. Cori ripetuti, contro Santopadre (invitato a comprare la Ternana) e inneggiando all’orgoglio dei colori biancorossi e omaggiando il compianto Mimmo, “il capo degli ultras”.

Quegli ultras che gridano “Perugia siamo noi!”, invitando Santopadre a lasciare la città. Quella città che chiamano alla mobilitazione, insieme a loro.

(a seguire servizio completo)