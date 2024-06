Uil Umbria incontra Inps e Inail: “Servizi e sicurezza sul lavoro al centro”

Incontro del segretario generale Molinari con i direttori regionali delle due importanti istituzioni che si occupano dei cittadini.

La Uil dell’Umbria ha avviato una serie di incontri istituzionali e bilaterali con le Istituzioni impegnate nel mondo del lavoro e a tutela dei lavoratori. Faccia a faccia avviati dopo il trasferimento della sede regionale negli uffici di via del Fosso 2Bis e all’indomani della manifestazione contro le morti sul lavoro, portata avanti dalla Uil in piazza IV novembre a Perugia.

Negli incontri dei giorni scorsi il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari, ha incontrato il direttore regionale Inail Umbria, Alessandra Ligi e il direttore regionale Inps Umbria, Antonio Maria Di Marco Pizzongolo.

L’incontro con l’Inail

Con il direttore Ligi, Molinari ha affrontato il tema della sicurezza sul lavoro e della tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla recente stipula del Protocollo d’intesa nazionale tra Inail e Patronati mirato a dare risposte sempre più tempestive agli assicurati e garantire l’uniformità della tutela e dell’azione amministrativa su tutto il territorio nazionale. In un’ottica di crescente collaborazione, volta a incrementare qualità e tempestività dei servizi ai lavoratori, l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali come declinate nel nuovo protocollo consentirà di agevolare la tutela degli assicurati e ridurre il rischio contenzioso.

L’incontro con l’Inps

Con il direttore regionale INPS Umbria Antonio Maria Di Marco Pizzongolo sono stati affrontati diversi aspetti relativi ai rapporti con l’Istituto. Tra questi, è emersa in particolare l’esigenza di favorire la più ampia accessibilità degli utenti ai servizi offerti dall’INPS attraverso le sinergie con gli Istituti di Patronato. A tal fine sono stati stipulati Protocolli di intesa, sottoscritti prima a livello regionale e poi provinciale, finalizzati a garantire la tempestività e l’effettività della comunicazione elettronica con le Sedi dell’Istituto nel territorio regionale. Rilevante interesse ha suscitato la stipula del Protocollo quadro per l’utilizzo del “certificato specialistico pediatrico” con le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni, volto a “sburocratizzare” i processi sanitari connessi alle domande di prestazione in materia assistenziale, favorendo la riduzione dei tempi e la semplificazione degli adempimenti nell’ambito della tutela della disabilità a favore dei minori. In ultimo, il direttore regionale Antonio Maria Di Marco Pizzongolo ha tenuto a sottolineare l’ottima collaborazione con il Comitato Regionale INPS Umbria.

La proposta della Uil

“Siamo molto contenti della positiva interlocuzione avviata con i prestigiosi istituti di Inps e Inail – spiega Molinari – in una fase in cui occorre costruire relazioni e rapporti che possano portare alla soluzione delle problematiche dei cittadini. Come Uil abbiamo avviato questa prassi di incontri istituzionali e bilaterali e la porteremo avanti, nel solo interesse dei lavoratori. Quanto agli incontri con Inps e Inail – continua Molinari – ringrazio i rispettivi direttori per la cordialità e la collaborazione dimostrata, soprattutto nell’ottica della semplificazione dei servizi e della nostra campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutelare il diritto costituzionale al lavoro è obiettivo di tutti gli attori in campo, ma troppo spesso questi Istituti non vengono messi nelle condizioni di lavorare, senza personale adeguato a svolgere i controlli sufficienti. Per questo, l’appello alle Istituzioni è che si possa finalmente lavorare ad un serio piano di assunzioni di ispettori, medici del lavoro e personale adeguato, con concorsi regionali, che non incentivino all’esodo e alla fuga dalla propria sede per chiedere un riavvicinamento”.