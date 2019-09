Ufo nei cieli di Narni, il Centro Mediterraneo conferma “Al momento possiamo parlare di Ufo”

Sta facendo molto parlare la news sugli ufo files pubblicati dal C.UFO.M., o Centro Ufologico Mediterraneo, associazione di ricerca senza scopo di lucro, dell’avvistamento di oggetti volanti non identificati, con tanto di video sui suoi canali youtube e sito ufficiale, che hanno interessato l’Italia da sud a Nord, dalla Sicilia al Veneto, passando per Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, che sono solo la punta di un iceberg. Un oggetto volante non identificato sarebbe apparso, nei giorni scorsi, anche sui cieli di Narni, grigio e dalla forma affusolata che procedeva ad una velocità pazzesca.

“I casi ufologici – dichiara il Presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante – sono talmente importanti che di essi si parlerà, anche con immagini inedite, al convegno di Rho “Incontri Ravvicinati” di domenica 29 settembre, ingresso gratuito, particolari sul sito citato, con personaggi mondiali dell’ufologia e con Pierfortunato Zanfretta protagonista di contatti con strani esseri, forse alieni, con molte prove delle sue vicende”.

Oltre a Narni, recentemente altri Ufo sarebbero stati avvistati a Bacoli (Napoli), a Rho (Milano), a Catania, a Leonessa, a Carrara, a Genova, a Padova e a Salerno. “Forse per alcuni di questi casi, su cui le indagini non si fermano – afferma il centro ufologico – sarà trovata una spiegazione, ma allo stato restano gli oggetti avvistati sono stati catalogati come non classificati, cioè sono degli ufo, fino a prova contraria”.

