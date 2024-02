Ufficiale, Tesei sarà ancora candidata per il centrodestra alle regionali

Arriva l'ufficialità dopo il vertice a Roma dei partiti della coalizione: conferme per i governatori uscenti di Umbria, Basilicata e Piemonte

Il tonfo in Sardegna spinge il centrodestra a confermare tutti gli attuali governatori nelle altre elezioni regionali in programma quest’anno. Fino alle ultime, in autunno, in Umbria, dove Donatella Tesei correrà dunque per il secondo mandato.

L’ufficialità è arrivata in una nota congiunta dei rappresentanti nazionali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC, dopo il vertice che si è tenuto a Roma: “I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali.

Insieme a Tesei in Umbria, dunque, saranno candidati gli uscenti Vito Bardi in Basilicata e Alberto Ciro in Piemonte.

In Umbria il leader della Lega Matteo Salvini in questi anni ha sempre parlato di riconferma per Tesei, nonostante l’ascesa, anche nel Cuor verde, di Fratelli d’Italia, che avrebbe potuto mettere sul piatto l’opzione Paola Agabiti, l’attuale assessore al Bilancio e al turismo, transitata nel partito di Giorgia Meloni. O la carta Andrea Romizi, il coordinatore azzurro “liberatosi” dalla fascia di sindaco di Perugia.