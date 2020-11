Ubriaco senza mascherina minaccia carabinieri durante controllo, denunciato 27enne - Tuttoggi

Controlli anti Covid “movimentati” a Umbertide, dove un giovane è stato denunciato in stato di libertà per aver minacciato gravemente due carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 20 novembre) i militari, impegnati nella nella verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai recenti Dpcm, hanno proceduto al controllo di un 27enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era senza mascherina davanti ad un bar, spesso oggetto dei controlli dell’Arma per la presenza di numerose persone all’esterno del locale.

Durante le procedure di rito per la sanzione amministrativa il 26enne, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito verbalmente i carabinieri minacciando che, piuttosto che pagare la multa, avrebbe assoldato qualcuno per bruciare le loro abitazioni.

I due operanti non si sono lasciati intimorire dalla grave minaccia proferita nei loro confronti e hanno condotto l’uomo in caserma. Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minaccia a Pubblico Ufficiale e anche multato sia per non aver utilizzato i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico.