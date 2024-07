Ubriaco nell'ufficio della ex e minacce di revenge porn: 57enne arrestato - Tuttoggi.info

Finisce l'incubo per una donna di Orvieto, costretta a subire i deliri dell'ex compagno che l'ha perseguitata per mesi

Un uomo di Orvieto di 57 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Orvieto per atti persecutori nei confronti della ex. L’arresto è scattato sabato pomeriggio, quando una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, su segnalazione della vittima, ha trovato l’uomo sotto l’abitazione della donna che suonava insistentemente il campanello, chiedendo di parlare con lei, non riuscendo ad accettare la fine della loro relazione. La donna, un’orvietana di 47 anni, ha riferito che proprio quel giorno aveva sporto denuncia, a seguito di numerosi episodi accaduti a partire da maggio, quando aveva messo fine al loro rapporto, iniziato circa un anno prima.

Revenge porn, ex molesto arrestato

Il 57enne, si era presentato ubriaco nel suo ufficio, dopo averla tempestata di minacce al telefono, fino a dirle di inviare all’ex-marito foto riguardanti la loro intimità. Nonostante la donna non fosse al corrente dell’esistenza di tali fotografie, era stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, in quanto in preda all’ansia e alla paura. Dopo avere parlato con il Pubblico Ministero di turno, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto ed hanno portato l’uomo alla casa circondariale di Terni. Nella udienza di convalida di martedì 2 luglio, il Giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto ed ha ordinato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.