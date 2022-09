Ubriaco molesta i clienti di bar e negozi, denunciato

Gli agenti lo hanno identificato. Si tratta di un cittadino italiano, classe 1978, con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, ha mostrato, fin da subito, un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Dopo essere stato sottoposto a controllo, il 43enne, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato ad insultare e minacciare anche gli operatori. Per questo motivo è stato accompagnato in Questura dove ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile. Al termine delle attività di rito, il 43enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

All’uomo è stata contestata anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 688 del Codice Penale per ubriachezza molesta.