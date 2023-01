Ubriaco, molesta clienti di un locale e poi gli agenti: denunciato 44enne

Intervento della polizia in un locale notturno della periferia di Perugia per la presenza di una persona in stato di ubriachezza molesta

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in un locale notturno della periferia del capoluogo per la presenza di una persona in stato di ubriachezza molesta.

Era stato il personale della sicurezza che, dopo aver allontanato dal locale l’uomo – poi identificato come un cittadino italiano, classe 1979, con precedenti di polizia – visto il perdurare della sua condotta molesta, a chiedere l’intervento della Polizia di Stato.