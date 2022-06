Ubriaco minaccia poliziotti con mannaia, poi si getta nel vuoto da 4 metri | Ricoverato e denunciato - Tuttoggi

La madre è malata e lui si ubriaca

Nel frattempo la convivente ha riferito agli agenti che alla notizia della malattia della madre, che si trova nel suo paese di origine (Tunisia), l’uomo aveva bevuto fino ad ubriacarsi, rompendo poi la bottiglia e ferendosi le braccia con i vetri. Sia la compagna, che gli agenti hanno cercato di convincere l’uomo a calmarsi, ma improvvisamente ha scavalcato la protezione lanciandosi nel vuoto da un’altezza di 3 – 4 metri.

Corsa in ospedale e denuncia

Immediato l’arrivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale. Al termine degli accertamenti sulla sua identità – un cittadino tunisino di 31 anni con una richiesta di sanatoria in atto – è scattata per lui la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.