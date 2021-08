Ubriaco in via Settevalli, minaccia donna per entrare

Il nordafricano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e sanzionato perché trovato con una bottiglia in mano

Ubriaco, minaccia donna per entrare. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia, richiamati dai militari dell’Esercito italiano impegnati nell’Operazione Strade Sicure, in via Settevalli, dove un cittadino nordafricano molesto, in evidente stato di ebrezza alcolica il quale urlava nei confronti di una donna con la volontà di entrare all’interno di uno stabile.

All’arrivo degli agenti l’uomo veniva identificato come un 33enne marocchino con a carico numerosi precedenti di polizia, il quale vagava in evidente stato di ubriachezza con una bottiglia di birra in mano.

Il soggetto veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ubriachezza molesta e sanzionato ai sensi dell’ordinanza comunale nr. 370 del 30.05. 2021 relativamente all’uso della bottiglia di vetro in un luogo pubblico.