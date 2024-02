Ubriaco e con la droga addosso minaccia i poliziotti e tenta di aggredirli: arrestato - Tuttoggi.info

Ha minacciato gli agenti e, ubriaco, ha anche tentato di aggredirli probabilmente per evitare che scoprissero che aveva addosso oltre un etto di hashish: e per questo un 52enne è stato arrestato dalla polizia a Perugia e anche denunciato.

Giovedì scorso, dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti sono intervenuti al Santa Maria della Misericordia dove hanno trovato il 52enne, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, che fin da subito, è apparso agitato e in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

Nonostante i tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, il 52enne ha proseguito con la propria condotta oppositiva, minacciando gli operatori e tentando di aggredirli fisicamente. Al termine delle cure dei sanitari, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione con esito positivo; infatti, celati tra gli indumenti, gli agenti hanno rinvenuto un panetto e due involucri di sostanza stupefacente tipo hashish, per un peso complessivo di circa 116 grammi.



Per questo motivo, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura. Il 52enne è stat inoltre denunciato per i reati di resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo l’udienza di convalida per lui sono scattate le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.