Ubriaco, distrugge vetro posteriore di un’auto in piazza Garibaldi: multato

All’arrivo dei sanitari, il 42enne ubriaco si è rifiutato di farsi accompagnare in ospedale e di sottoporsi alle cure mediche del caso

Completamente ubriaco tanto da non reggersi in piedi, per evitare di cadere è finito contro un’auto parcheggiata. E l’impatto è stato particolarmente violento, tanto che il vetro posteriore del veicolo si è rotto. E’ accaduto nei giorni scorsi in piazza Garibaldi, con gli agenti del commissariato di polizia di Spoleto allertati da alcuni cittadini.

In particolare al 112 è stato segnalato che un uomo molesto si era introdotto all’interno di un ufficio ed aveva iniziato ad infastidire il proprietario e alcuni suoi amici. Poi, all’arrivo degli agenti sul posto, il racconto relativo al danneggiamento (involontario) di un’auto nei pressi.