Ubriaco contromano in centro, patente ritirata

Ubriaco viaggiava contromano per le vie del centro con la sua auto. La polizia municipale ha provveduto a ritirare la patente ad un uomo fermato in piazza Cavallotti, che con la sua auto aveva percorso via della Stella in senso contrario.

Ritirata la patente anche ad un neo patentato, napoletano, anch’egli risultato positivo alle prove dell’alcoltest, con valori di alcolemia superiori a 2.50 g/l. Il giovane è stato fermato dalla municipale in via Innamorati, dove gli uomini della pattuglia hanno sottoposto a controllo il suo veicolo che procedeva con andamento incerto e zigzagante.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente ai fini della sospensione e la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nel corso di un controllo di polizia stradale in via Settevalli, è stata sequestrata ad un uomo di nazionalità nigeriana la patente di guida risultata falsa. All’uomo, che è stato denunciato per i reati previsti e puniti dagli artt. 447-482 del codice penale, è stata anche fatta la contravvenzione ai sensi del codice della strada per guida senza patente e omissione della revisione obbligatoria dell’auto.

