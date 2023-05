Ubriaca al volante, la polizia le toglie patente e auto

La 47enne, fermata nei pressi di Ellera, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite | Ha pure aggredito gli agenti

Ubriaca al volante, segnalata al numero unico di emergenza mentre procedeva a zig zag lungo la strada tra Lacugnano ed Ellera.

Fermata dagli agenti, la 47enne era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Alla richiesta di esibire i documenti, la donna ha tenuto fin da subito un comportamento poco collaborativo e aggressivo nei confronti degli operatori, spintonandoli e insultandoli.

Contenuta in sicurezza, è stata sottoposta al test etilometrico dal quale è emerso che la 47enne aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito.

Accompagnata in Questura, al termine dei rilievi e delle attività di rito, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno poi proceduto al sequestro dell’automobile – finalizzato alla confisca – e al ritiro della patente.