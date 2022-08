Tv in lutto, addio a Piero Angela. A maggio era stato premiato a Foligno

Durante l’ultima serata dell’evento a palazzo Trinci, infatti, erano state celebrate alcune figure di elevato spessore umano e professionale, distintesi in vari settori. Per primo proprio Piero Angela, premiato “per il suo contributo alla divulgazione scientifica“. Il giornalista e conduttore, durante il suo intervento, aveva affrontato la tematica principale dell’iniziativa “Medicus”, quella dell’invecchiamento. Il decano del giornalismo a carattere scientifico aveva sottolineato la trasformazione e il miglioramento dell’aspettativa di vita avvenuti nell’arco di due generazioni: si è passati infatti da una società povera e carente di medicine e cure ad una più ricca e avanzata, segnata da grandi progressi in campo sanitario. Piero Angela aveva ripercorso la sua lunghissima carriera, i suoi hobby, come quello di suonare il pianoforte e aveva infine salutato la città di Foligno con l’auspicio di incentivare la divulgazione scientifica.