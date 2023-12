Tutto pronto per l'Invernalissima, i cambi alla viabilità ad Assisi e Bastia - Tuttoggi.info

Strade e piazze chiuse e deviazioni domenica 17 dicembre, la mappa

Domani, domenica 17 dicembre, è il giorno dell’Invernalissima, con 900 iscritti alla 45esima edizione della mezza maratona di Bastia Umbra che prevede disagi al traffico e cambi alla viabilità ad Assisi e Bastia Umbra dalle 9 e fino alle 12.30 circa.

Ad Assisi, Santa Maria degli Angeli e Rivotorto sarà interrotto il traffico in via San Costanzo, via Ermini (rotatoria via Los Angeles), via Becchetti, piazza Garibaldi, via Protomartiri Francescani (da via Patrono d’Italia a via Capitolo delle Stuoie), via Patrono d’Italia (sottopassaggio ferroviario), via Carducci, piazza D. Alighieri, via G. D’Annunzio, via S. M. Maddalena, via Sacro Tugurio, via della Regola Francescana, chiesa di San Giovannuccio, via Francesca, via Goethe, via G. Borsi, via H. A. Taine, via Francesca, Villa Gualdi, via Ospedale delle Pareti, via Isola Romana, via Tescio, via Ponte Rosso (rotatoria Via Los Angeles), via Ermini, via San Costanzo. Tutti i veicoli provenienti dalla strada 75 Centrale Umbra da Perugia direzione Assisi dalle ore 9 alle ore 12 devono prendere l’uscita per Ospedalicchio, Bastia Umbra Via Campiglione e Rivotorto; per i veicoli provenienti da Foligno uscita per Viole.

A Bastia saranno chiuse piazza Moncada, via delle Nazioni, via Hochberg, via Cipresso, via Santa Lucia, via Torgianese, via dell’Isola Romana, via Vittorio Veneto, piazza Campo del Mercato, via San Michele Arcangelo, via San Costanzo, via Gramsci, via Cambogia, via Giappone, via Cambogia, via Gramsci, via Bulgaria, via degli Ippocastani, via delle Industrie, via delle Nazioni.