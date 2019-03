Tutto pronto per la 7^ edizione di “Calibro”, ecco il programma

Prenderà il via giovedì 28 marzo la settima edizione di CaLibro – Festival della Lettura a Città di Castello, la manifestazione culturale che, ormai dal 2013, anima la primavera tifernate. Il programma è come sempre ricco di ospiti e di eventi e si snoderà in quattro giornate fino a domenica 31.

Programma completo

Giovedì 28 marzo

L’inaugurazione sarà alle 18.15 al Teatro degli Illuminati con la rituale timbratura di tutti i libri di questa edizione, che poi verranno donati alla Biblioteca comunale. I primi eventi di CaLibro si svolgeranno tutti nel teatro della città: alle 18:30 spazio agli scrittori Filippo Tuena, in libreria con “Le Galanti” (Il Saggiatore), e Vanni Santoni, “I fratelli Michelangelo” (Mondadori), intervistati da Marta Bacigalupo nell’evento intitolato “Muse, fratelli e ritorni”. Alle 21 la serata proseguirà con gli aneddoti di alcuni tra i più grandi e bizzarri tennisti della storia con lo scrittore Matteo Codignola e, subito a seguire, con un reading di Andrea Tarabbia tratto da “Madrigale senza suono”, sonorizzata dal musicista Michele Mandrelli e con le illustrazioni di Alessandro Bacchetta.

Venerdì 29 marzo

Alle 18.30 (Sala conferenze della Biblioteca comunale) “Per virtù d’erbe e d’incanti. La medicina delle streghe” di Erika Maderna, in un evento con Alessia Martinelli e in collaborazione con Aboca Edizioni. Si proseguirà, alle 21 e alle 21.45 (replica), negli storici locali della Tipografia Grifani-Donati con la letteratura in lingua inglese vista dall’occhio particolare ed esperto del traduttore e scrittore Enrico Terrinoni, che ci racconterà in anteprima, in un “one-man show”, il suo nuovo libro “Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura” (Il Saggiatore), un’avventura donchisciottesca nelle infinite possibilità del linguaggio. Il venerdì calibresco si concluderà al pub D3 di Città di Castello, alle 22.30, con il Poetry Slam, una vera e propria sfida tra poeti; a contendersi il trofeo di CaLibro i poeti Alessandro Burbank, Lorenzo Cianchi, Roberta Durante, Francesca Genti, Francesca Gironi e Julian Zhara. Incursioni musicali dei DueMarò.

Sabato 30 marzo

Alle 10.30, Francesca Crescentini, meglio nota come Tegamini, porterà al festival un’edizione speciale della sua famosa rubrica di consigli di lettura “Librini Tegamini!”, appuntamento nella sala dell’associazione ARTè. Dalle 10 alle 18, Edicola 518 -l’edicola perugina di libri e riviste culturali – sarà presente in una postazione di Piazza Matteotti. Tornerà inoltre lo spazio per i più piccoli, nelle sale della nuova Biblioteca comunale, con i laboratori creativi di Piccoli CaLibri, a cura della casa editrice Les cerises, progetto editoriale di storie raccontate attraverso le immagini realizzate da artisti, designer, architetti e illustratori. I laboratori, aperti solo su prenotazione (per info: distribution@lescerises.net), si svolgeranno sia sabato (mattina e pomeriggio) che domenica (solo il pomeriggio).

Alle 16 (Ex punto prestito NelFrattempo) tre scrittori e tre giovani artisti emergenti daranno vita ad una performance visiva in occasione del 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna. Caterina Dufì, Nicolò Faietti, Samuel Mello, Eleonora Nitti Capone, Riccardo Meozzi e Marcello Manfredini ricreeranno con reading e live painting le atmosfere lunari. Alle 18.30, ancora da ARTè, spazio al grande tema della canzone italiana con Giulia Cavaliere, critica musicale e autrice di “Romantic Italia. Di cosa parliamo di quando cantiamo d’amore”, che ci porterà dentro i testi e le storie dei più bei brani italiani a tema amoroso. Ad intervistare l’autrice il giornalista Andrea Luccioli. A seguire ci sarà un aperitivo musicale a tema Romantic Italia al Sacrosanto Caffè di San Francesco.

Alle 21.30, nella suggestiva atmosfera della Rotonda Medievale, si svolgerà lo spettacolo esclusivo Voyage that never ends con lo scrittore Marco Rossari e il musicista Giacomo Piermatti, i quali omaggeranno due simboli delle rispettive arti, l’autore del romanzo Sotto il vulcano Malcom Lowry e il contrabbassista Stefano Scodanibbio. Immancabile, come sempre, la festa di CaLibro del sabato sera, intitolata Renegades of funk!. Il tema del party saranno le atmosfere funk, soul e R&B della cultura afroamericana degli anni Settanta: per ballare con CaLibro tutti al Free Revolution a San Secondo (Funk, Soul e R&B con Dj Collo, Fz e DueMarò)

Domenica 31 marzo

L’ultima giornata di CaLibro si apre alle 11 nelle sale del Museo Malakos a Villa Cappelletti: in questa edizione il festival ha scelto di approfondire il tema dell’inquinamento delle plastiche, mettendo in calendario il laboratorio per adulti Plastic Ocean, in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Città di Castello e con l’Associazione Malakos Onlus. Alle 17.30 al Teatro degli Illuminati, appuntamento con la grande letteratura internazionale: Mathias Énard (Premio Goncourt 2015) si produrrà per CaLibro – accompagnato dai musicisti Gianluca Franchi e Matteo Bianchini – in uno spettacolo esclusivo con le sue poesie, inedite in Italia e per l’occasione tradotte e stampate in tiratura limitata e numerata per il pubblico del festival. A chiudere la settima edizione del festival, alle 21 al Teatro degli Illuminati, sarà la strana coppia composta dal conduttore di Caterpillar (Radio Due) Massimo Cirri e da Alan Wayne Berti, autore del libro “Lenti e felici (Come una Lumaca)”, pubblicato da Aboca Edizioni.

Tutte le altre informazioni sul festiva si possono trovare sui canali social di CaLibro (Facebook, Instagram, Twitter) e sul sito calibrofestival.com

