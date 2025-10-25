 Tutto pronto ad Assisi per l'inaugurazione dei tre asili nido, partiranno il 3 novembre - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tutto pronto ad Assisi per l’inaugurazione dei tre asili nido, partiranno il 3 novembre

Redazione

Tutto pronto ad Assisi per l’inaugurazione dei tre asili nido, partiranno il 3 novembre

Sab, 25/10/2025 - 12:14

Condividi su:

Saranno inaugurati il 26 ottobre e attivi dal 3 novembre 2025 i tre nuovi nidi comunali d’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si tratta di tre asili pubblici in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie.

A Petrignano la struttura si trova in via Decio Costanzi e l’inaugurazione è prevista domenica alle ore 10.00. È stata realizzata in esito a demolizione e ricostruzione della sede della Pro loco, che verrà realizzata nella stessa area, proprio davanti al nuovo nido. È ampia circa 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate alle attività didattiche, ludiche e di servizio, come mensa e riposo. Sono presenti due aree giochi attrezzate, una in un atrio interno e una nel giardino. Arredi e sistemazioni esterne sono state acquistati con fondi comunali pari a circa 140mila euro.

A Rivotorto il nido si trova in viale della Pace e sarà inaugurato alle ore 15.00. Si tratta dell’edificio più grande, in grado di accogliere fino a 60 bambini, divisi in tre sezioni, a seconda della fascia di età. Ognuna ha un’aula didattica, uno spazio per le attività ludiche e il riposo, mentre l’area mensa è unica per tutti. La struttura, di 650 metri quadrati, è stata costruita da nuovo per un importo di circa 1,4 milioni di euro, oltre a 170mila euro per arredamento e sistemazioni esterne.

A Castelnuovo l’asilo è in viale San Girolamo e l’inaugurazione è in programma alle ore 17.00. Si tratta di una nuova costruzione a seguito di demolizione di una vecchia struttura, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro, oltre a 120mila euro di risorse comunali per arredi e finiture. L’edificio è di 500 metri quadrati, con visuale su Assisi. Ha reception, aula insegnanti, lavanderia, deposito passeggini. La parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio giardino con giochi.

Tutti i nuovi nidi comunali d’infanzia sono dotati di un giardino zen, interno o esterno, che combina diversi elementi naturali per creare un ambiente accogliente, sereno e armonico, utile a stimolare la creatività e l’equilibrio dei piccoli. La realizzazione dei tre nuovi asili ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, che sono rimaste tutte pubbliche. I servizi socioeducativi saranno svolti da “Aldia cooperativa sociale,” che si è aggiudicata la gestione.

Ai tre momenti inaugurali di domenica interverranno rappresentanti della Giunta comunale, tecnici, progettisti, personale educativo e sarà l’occasione per visitare le tre nuove strutture, che saranno effettivamente in funzione dal 3 novembre prossimo.

Le tre nuove realtà si aggiungono al primo nido pubblico della città “Maria Luisa Cimino”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021, con l’obiettivo di promuovere una città sempre più accogliente e vicina ai bisogni di bimbi e famiglie.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Arrestato il ‘re’ dell’hashish, in casa aveva 20mila euro

Foligno

Bentornato Barbanera, nell’Almanacco 2026 anche gli animali in città

Perugia

Incidente nel perugino: in tilt viabilità di E45, Centrale Umbra e strade interne | Foto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Italia-Brasile, dalla cittadinanza facile al passaporto che ‘sparisce’: cosa succede in tribunale

Ultim'ora Italia

MotoGp, Bagnaia in pole: la griglia di partenza nel Gp della Malesia

Ultim'ora Italia

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Umbria | Italia | Mondo

Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!