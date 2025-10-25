Tutto pronto ad Assisi per l'inaugurazione dei tre asili nido, partiranno il 3 novembre - Tuttoggi.info

Saranno inaugurati il 26 ottobre e attivi dal 3 novembre 2025 i tre nuovi nidi comunali d’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si tratta di tre asili pubblici in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie.

A Petrignano la struttura si trova in via Decio Costanzi e l’inaugurazione è prevista domenica alle ore 10.00. È stata realizzata in esito a demolizione e ricostruzione della sede della Pro loco, che verrà realizzata nella stessa area, proprio davanti al nuovo nido. È ampia circa 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate alle attività didattiche, ludiche e di servizio, come mensa e riposo. Sono presenti due aree giochi attrezzate, una in un atrio interno e una nel giardino. Arredi e sistemazioni esterne sono state acquistati con fondi comunali pari a circa 140mila euro.

A Rivotorto il nido si trova in viale della Pace e sarà inaugurato alle ore 15.00. Si tratta dell’edificio più grande, in grado di accogliere fino a 60 bambini, divisi in tre sezioni, a seconda della fascia di età. Ognuna ha un’aula didattica, uno spazio per le attività ludiche e il riposo, mentre l’area mensa è unica per tutti. La struttura, di 650 metri quadrati, è stata costruita da nuovo per un importo di circa 1,4 milioni di euro, oltre a 170mila euro per arredamento e sistemazioni esterne.

A Castelnuovo l’asilo è in viale San Girolamo e l’inaugurazione è in programma alle ore 17.00. Si tratta di una nuova costruzione a seguito di demolizione di una vecchia struttura, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro, oltre a 120mila euro di risorse comunali per arredi e finiture. L’edificio è di 500 metri quadrati, con visuale su Assisi. Ha reception, aula insegnanti, lavanderia, deposito passeggini. La parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio giardino con giochi.

Tutti i nuovi nidi comunali d’infanzia sono dotati di un giardino zen, interno o esterno, che combina diversi elementi naturali per creare un ambiente accogliente, sereno e armonico, utile a stimolare la creatività e l’equilibrio dei piccoli. La realizzazione dei tre nuovi asili ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, che sono rimaste tutte pubbliche. I servizi socioeducativi saranno svolti da “Aldia cooperativa sociale,” che si è aggiudicata la gestione.

Ai tre momenti inaugurali di domenica interverranno rappresentanti della Giunta comunale, tecnici, progettisti, personale educativo e sarà l’occasione per visitare le tre nuove strutture, che saranno effettivamente in funzione dal 3 novembre prossimo.

Le tre nuove realtà si aggiungono al primo nido pubblico della città “Maria Luisa Cimino”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021, con l’obiettivo di promuovere una città sempre più accogliente e vicina ai bisogni di bimbi e famiglie.