Tutto pronto a Spello per la Mezzanotte Bianca, negozi aperti, musica e spettacoli

Spello si prepara a vivere, ed a far vivere agli umbri ed ai turisti, una nuova, entusiasmante e coinvolgente ‘Mezza Notte Bianca’. Un evento in calendario per sabato 28 luglio, curato dall’associazione Amici di Spello, entrato di diritto nel cartellone delle grandi proposte estive regionali, in grado di attrarre persone di tutte le età, anche da fuori l’Umbria.

E ce n’è davvero per tutti i gusti: negozi e musei aperti; playground di basket; gonfiabili con ospite Pj Masks; baby dance; attività sportive en plein air ed artisti di strada per le vie del centro.

Immancabile, la grande musica, con il dj set di Max Radio Energy e Regina Staff.

La riqualificata piazza della Repubblica si trasformerà in un campo di basket dove piccoli ed adulti, a partire dalle 18 e sino a notte inoltrata, potranno giocare gratuitamente a mini basket – mini tornei – tre contro tre. Playground di basket in sinergia con Ubs Foligno.

Saranno accessibili senza bisogno di pagare alcun biglietto anche le strutture gestite da Sistema Museo, con visite guidate ‘sotto un’altra luce’. In questo caso è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando spello@sistemamuseo.it

Una Mezza Notte Bianca che filerà via anche sulle due ruote: in largo Mazzini, alle 18 è previsto infatti il raduno gratuito per le vie di Epyc Mountain Bike per la ‘Subasio Epyc’ all’insegna dello sport, del divertimento e della salute immersi nella natura del Subasio. Al rientro, per tutti i ciclisti partecipanti, punti di ristoro con cocomero e sangria offerti dagli ‘Amici di Spello’.

E non finisce qui: alle 18 in piazza della Repubblica, scatterà la Gara di Orientering alla scoperta e riscoperta della Splendidissima Colonia Julia.

L’associazione Amici di Spello ha voluto fare le cose in grande, tanto grande quanto l’amore per la propria città, offrendo a spellani, umbri e turisti unico nel suo genere: special guest della Mezza Notte Bianca, i Lux Africana, finalisti della trasmissione televisiva Mediaset ‘Italia’s Got Talent’ che riproporranno per l’occasione il fantastico ed avvincente spettacolo di fuoco che già ha incantato milioni di italiani.

