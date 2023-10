Tutto facile per la Sir all’esordio, Catania spazzata via 3-0

I Block Devils martellano gli ospiti dai 9 metri, Tim Held si presenta al PalaBarton con 3 ace consecutivi

Tutto facile per la Sir Susa Vim Perugia all’esordio in Superlega. I Block Devils, spinti dai Sirmaniaci e da tutto il PalaBarton, si sbarazzano per 3-0 della Farmitalia Saturnia Catania.

Solo nel terzo set gli ospiti, dopo aver perso 25-15 e 25-18, hanno provato ad opporre resistenza agli uomini di mister Lorenzetti.

Prima frazione che vede quasi subito i Block Devils prendere il largo, per una frazione che si chiude con il punto di Semenyuk, dopo i tre ace di fila del debuttante Tim Held.

Nella seconda frazione gli ospiti restano a contatto sino all’11-10, poi la Sir mette il turbo e va sul +5. Catania prova la reazione fino al 17-21, ma l’ace di Plotnytskyi e il muro chiudono il set.

Nel terzo la Sir sembra voler chiudere subito i conti e si porta sul +5 (10-5). Ma Catania, trascinata da Buchgger, ha una bella reazione e trova il pari, rispondendo punto a punto. I Block Devils trovano un nuovo strappo con l’ace si Semeniuk (17-14). Ma gli ospiti hanno la forza di tornare in parità (20-20).

Flavio riporta avanti la Sir, che poi trova il match point con il mani-fuori di Plotnytskyi e la vittoria.

Sir Susa Vim Perugia – Farmitalia Saturnia Catania 3-0

25-15; 25-18; 25-22

