Tutti condannati, ma solo Capecchi rischia il carcere in Perù

Riccardo Capecchi si è sempre professato innocente, sostenendo di non essere a conoscenza della droga trasportata nel mezzo noleggiato a suo nome, tra quelli utilizzati da un’organizzazione sportiva che lo aveva ingaggiato come fotografo. Ma che, secondo gli inquirenti peruviani, era in realtà una copertura utilizzata da una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto in Perù era avvenuto il 18 maggio del 2019.

Una sentenza shock per Riccardo Capecchi, che aveva sperato in un esito favorevole del giudizio, pur manifestando i propri timori. A Castiglione del Lago e in Italia si stanno valutando possibili iniziative a sostegno del fotografo, a cui non è mai venuto meno il sostegno di chi crede nella sua estraneità alle accuse che gli vengono mosse. (nella foto di archivio una manifestazione a Castiglione del Lago a sostegno di Riccardo Capecchi)