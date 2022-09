Sentenza shock: Capecchi condannato a 16 anni in Perù per traffico di cocaina

Accolte le richieste della pubblica accusa, nonostante il fotografo di Castiglione continui a professarsi innocente

Sentenza shock: 16 anni di reclusione per Riccardo Capecchi, il fotografo di Castiglione del Lago arrestato in Perù con l’accusa, da lui sempre respinta, di aver partecipato a un traffico internazionale di cocaina. I giudici hanno accolto la pesante richiesta della pubblica accusa, che non ha creduto alle spiegazioni date dal fotografo, in Perù per partecipare a un lavoro, ma accusato per la cocaina trovata nel pick-up noleggiato a suo nome tra quelli utilizzati dalla comitiva. Droga di cui Capecchi ha sempre detto di non essere a conoscenza.

La sentenza, arrivata quando in Italia era già notte, è stata accolta con sconcerto dagli amici di Riccardo Capecchi, riuniti nel Comitato “Verità su Riccardo”, e dalle Istituzioni che si sono mobilitate per un suo ritorno in Italia.