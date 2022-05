Chiesti 16 anni per Capecchi, il fotografo umbro rischia di essere l’unico a pagare

I legali di Capecchi e il Comitato “Verità su Riccardo” che si sta battendo per la sua libertà intende presentare alle autorità peruviane istanza per motivi umanitari affinché Riccardo possa fare una visita in Italia alla mamma.

La pesantezza della richiesta del pm e del risarcimenti milionario richiesto è però il segnale di come per la pubblica accusa peruviana Riccardo Capecchi faccia parte dell’organizzazione per il narcotraffico. Pesa sul fotografo umbro, che si è sempre dichiarato innocente, il fatto che quel camper, su cui è stata trovata la droga, fosse stato noleggiato a suo nome. Capecchi ha sempre respinto ogni accusa, spiegando di essere in Perù solo per svolgere il suo lavoro di fotografo.