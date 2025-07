Turisti umbri e friulani in vacanza a Torre Lapillo rischiano di annegare: salvati da tre bagnini - Tuttoggi.info

La fresca brezza marina è diventata ben presto scirocco che ha “impennato” il mare, mettendo in pericolo cinque turisti – tra umbri e friulani – che sono stati salvati dalla prontezza di tre giovani bagnini.

I fatti sono avvenuti martedì 8 luglio 2025 mattina quando in Salento, a Porto Cesareo, in un tratto di spiaggia libera a Torre Lapillo: tuffatisi in acqua per una rinfrescata e spintisi al largo, i cinque hanno rischiato di non poter tornare a riva quando si è alzato lo scirocco e il mare si è mosso.

La loro situazione di difficoltà ha attirato l’attenzione dei tre giovani bagnini poco più che diciottenni di un bagno vicino [Simone Alemanno, Lorenzo Gala ed Alberto Colonna, in forza all’Orange Sun] che, riportano i quotidiani pugliesi, si sono tuffati in mare e hanno evitato il peggio. Sono tutti sani e salvi, a parte un piccolo svenimento di uno dei turisti salvati che è stato soccorso da alcuni medici presenti sulla spiaggia e si è ripreso a tempo record.