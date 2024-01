Turismo immobiliare e seconde case in Umbria, Incontro tra operatori, privati e istituzioni - Tuttoggi.info

Normative, politiche, territorio e mercati: cosa cambierà. Sala del Consiglio, Palazzo del Capitano del Popolo a Todi, venerdì 19 gennaio ore 16

Organizzato da FIAIP Umbria (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) l’incontro tra istituzioni, agenti immobiliari professionali, operatori del settore, privati per un bilancio sul mercato turistico-immobiliare 2023 relativo alla compravendita di seconde case da parte di italiani e stranieri e alle locazioni fino a 30gg, turistiche e brevi di appartamenti, ville e casali in Umbria. Alla luce dell’ultimo decreto legge Anticipi 145/2023 collegato alla Legge di Bilancio 2024 e convertito in legge 191/2023, ci si confronterà sui nuovi adempimenti legislativi e fiscali per tutti coloro che operano nel settore, proprietari, intermediari e gestori, oltre che sull’opportunità da parte delle istituzioni di incoraggiare alcuni mercati in particolare, al fine di valorizzare e promuovere l’ identità del territorio e rilanciare i centri storici.

L’incontro ha un obitettivo informativo e volto al confrontro costruttivo sulle criticità, ma anche sulle opportunità che i mercati stanno suggerendo, tenendo conto di una domanda mutevole per questioni economiche, sociali, professionali e di formazione; dei nuovi flussi migratori dal centro-nord Europa e dagli Stati Uniti e della predilezione in questo momento storico di abitare centri minori che garantiscono maggiore sicurezza, costi contenuti e alta qualità della vita .

L’incontro, che si terrà venerdì 19 gennaio ore 16 presso la Sala del Consiglio, Palazzo del Capitano del Popolo a Todi, è patrocinato dal Comune di Todi e sostenuto dal Gruppo Unoenergy Spa, azienda italiana leader nella fornitura di energia elettrica, gas metano e nei servizi di efficientamento energetico personalizzate per privati, seconde case, aziende e condomini.

Link al programma

Per informazioni:

FIAIP UMBRIA Via Settevalli 135 06129 Perugia

Dott.ssa Marta Roncetti segreteria@umbria.fiaip.it Tel 0755058031 lunedì e mercoledì 9-13

Dott.ssa Paola Berlenghini 3396531677