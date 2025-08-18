 Tuo marito è stato arrestato: paga 9.000 euro | Truffa sventata - Tuttoggi.info
Tuo marito è stato arrestato: paga 9.000 euro | Truffa sventata

Valentina Onori

La Polizia Stradale di Orvieto ha fermato due indiziati per truffa ai danni di un'anziani di 21 e 19 anni. Con loro anche la refurtiva
Lun, 18/08/2025 - 16:25

Continua da parte della Polizia il contrasto alle truffe ai danni di anziani e non solo. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto hanno intercettato un veicolo con a bordo due passeggeri indiziati di aver commesso una truffa ai danni di un’anziana. Con loro anche la refurtiva per una somma di 9mila euro.

5 truffe solo a luglio

A bordo del veicolo, fermato nei pressi di Orvieto, c’erano due ragazzi di 21 e 19 anni già note alle forze dell’ordine, di cui uno in particolare indiziato di 5 truffe ad anziani solo nel mese di luglio. Dalla perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto oggetti sottratti all’anziana signora con la scusa che il proprio marito era rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria per la quale era necessario il pagamento di una “cauzione” che corrispondeva a circa 9mila euro che la donna ha pagato in oro e altri oggetti preziosi. 

Gioielli riconsegnati

I due uomini sono stati denunciati a piede libero, mentre i preziosi sono stati sequestrati per poi essere riconsegnati nei giorni successivi alla signora il cui valore non è solo quello economico ma anche affettivo. Gli indiziati sono comunque da ritenersi innocenti sino alla eventuale condanna definitiva.

