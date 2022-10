Tumore allo stomaco, 92enne operato da sveglio all’ospedale di Orvieto

L'uomo è rimasto sveglio ed in respiro spontaneo per tutta la durata dell’intervento di circa tre ore.

Uno straordinario intervento chirurgico con paziente in respiro spontaneo, senza intubazione, per la rimozione di un tumore maligno allo stomaco, è stato eseguito, per la prima volta in Umbria, all’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto.

Un uomo di 92 anni, con una neoplasia dello stomaco sanguinante e stenosante, proveniente da altro ospedale extra-regionale dove era stato rifiutato l’intervento a causa di una grave insufficienza respiratoria, è stato operato di gastrectomia sub-totale con analgesia peridurale toracica senza necessità di intubare il paziente che è quindi rimasto sveglio ed in respiro spontaneo per tutta la durata dell’intervento di circa tre ore.