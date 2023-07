Tuderte tagliata in 2, ponte della Bruna chiuso dal 17 luglio

C'è l'ordinanza che definisce il nuovo cronoprogramma sul Ponte della Bruna a Castel Ritaldi: lavori da oggi a fine ottobre

Chiuderà dal 17 luglio il ponte della Bruna. E’ stata riprogrammata la chiusura per lavori che taglierà in due la strada “Tuderte” ed il territorio comunale di Castel Ritaldi e che era inizialmente prevista per un mese fa.

Nessuna comunicazione ufficiale al momento da parte delle istituzioni, né dalla Provincia di Perugia a cui fa capo la gestione della sp 451 “Tuderte”, né dall’amministrazione comunale sul cui territorio ricade l’importante intervento di manutenzione del ponte. Ma il nuovo programma si apprende dall’ordinanza del Servizio gestione viabilità della Provincia datata 10 luglio che prevede l’avvio dei lavori già da oggi, mercoledì 12. Tuttavia il cantiere questa mattina non era stato ancora aperto, così come non è stata installata la passerella pedonale promessa prima della chiusura stradale.

Per i cittadini di Castel Ritaldi (ma anche per i tanti dei comuni limitrofi che quotidianamente transitano per la “Tuderte”, che da Spoleto porta alla zona di Montefalco e Giano dell’Umbria fino appunto a Todi) ci sono comunque notizie positive. La chiusura totale del ponte della Bruna non sarà più per 3 mesi (da giugno a settembre come previsto inizialmente) ma solo per due, con i lavori che proseguiranno poi fino a fine ottobre (salvo slittamenti) con la viabilità regolata a senso unico alternato.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede appunto da oggi 12 luglio a domenica 16 luglio l’istituzione del senso unico alternato sulla sp 451 all’altezza del ponte della Bruna (dal km 14,400 al km 14,450), mentre da lunedì 17 luglio a domenica 10 settembre la chiusura totale della strada. Infine, dall’11 settembre alla data stimata del 31 ottobre è previsto il senso unico alternato con semaforo. Dunque in concomitanza con la riapertura delle scuole, la Tuderte in quel tratto di strada tornerà percorribile, anche se soltanto a metà. Mentre durante la chiusura gli automobilisti dovranno utilizzare i percorsi alternativi già ipotizzati un mese fa. E cioè: “Per raggiungere Mercatello dalla deviazione al Km. 14 + 450 avverrà attraverso le Sspp 457, 448 e 447 e breve tratto su strada comunale. L’aggiramento della chiusura del ponte al Km. 14 + 430 della Sp 451 in fraz. Bruna, dalla sponda Est a quella Ovest del torrente Tatarenna lungo Via della Repubblica, potrà avvenire attraverso la Sp 457, 448 e 447 e breve tratto di strada comunale”.