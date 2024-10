Truffe agli anziani, sgominata la banda: uno è un minore

Sgominata la banda delle truffe agli anziani. I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, a seguito di numerose segnalazioni di tentativi di truffa in danno di anziani, in particolare mediante la simulazione telefonica del finto incidente stradale nel quale sarebbe rimasto coinvolto un familiare, hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio eugubino-gualdese. In quest’ambito, dopo aver notato una piccola utilitaria con a bordo due soggetti con fare sospetto, un minorenne, classe 2009, ed un 41enne, hanno deciso di controllarli, accertando che i due non erano in grado di fornire una spiegazione plausibile circa la loro presenza in quelle zone.

Ritrovato il denaro estorto

Nel corso di ulteriori approfondimenti, i Carabinieri hanno trovato nella loro disponibilità denaro contante e monili in oro, che sono stati sequestrati poiché ritenuti costituire il provento di possibili truffe in danno di anziani, proprio in ragione delle segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

Anziana marchigiana truffata

Grazie ad una tempestiva attività d’indagine, mediante controlli in banche dati e verifiche delle richieste di intervento, i Carabinieri di Nocera Umbra sono riusciti a risalire all’anziana proprietaria della refurtiva, 87enne di Cagli (PU), alla quale sono stati restituiti gioielli e denaro recuperati, sottratti dai predetti.

Le denunce

Al termine delle indagini, i due interessati sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni dell’Umbria e alla Procura della Repubblica di Spoleto, per il reato di truffa in concorso in danno di persona anziana. Il minore, nella circostanza, è stato affidato ad un familiare sopraggiunto.