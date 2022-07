Trovato morto in casa a 33 anni, disposta autopsia - Tuttoggi

Tragedia in un'abitazione del centro storico, il ragazzo era esanime sul letto in mansarda, sul corpo nessun segno di violenza o trauma

Tragedia a Città di Castello, dove nella tarda serata di domenica 18 luglio, in un’abitazione del centro storico, è stato trovato morto un ragazzo di 33 anni.

Le indagini, affidate alla Polizia tifernate, sono coperte dal massimo riserbo, anche perché si cerca di risalire alle cause del decesso. Il giovane, infatti, sarebbe stato trovato esanime, sul letto in mansarda, senza alcun segno di violenza. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, ecco perché il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo, che avrà luogo nelle prossime ore all’ospedale di Perugia.