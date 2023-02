Trovato con cinquanta dosi di eroina, arrestato spacciatore

L'operazione è scattata dalle segnalazioni dei cittadini

E’ stato trovato con 50 dosi di eroina il cittadino straniero arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo ha avuto origine dalle segnalazioni di alcuni residenti in un’area periferica della città, che, da giorni, avevano notato i movimenti sospetti dell’uomo.

L’appostamento

In particolare, il cittadino nigeriano era stato visto sostare in un’area pedonale, anche per diverse ore al giorno, ed avere incontri fugaci con numerose persone, comportamento che lasciava presagire una sua possibile attività di spaccio. Sono bastate poche ore di appostamento per avere i riscontri necessari; l’uomo, infatti, è stato visto dagli investigatori cedere sostanza stupefacente a più clienti, che subito dopo gli acquisti si allontanavano. Il personale del Commissariato si è anche accorto che il cittadino nigeriano, tra un incontro e l’altro, prelevava qualcosa da un piccolo vasetto che aveva preventivamente nascosto in mezzo alla vegetazione.