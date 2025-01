Trovati a bordo di un'auto rubata con due coltelli multiuso, ad incastrarli il Gps della vettura - Tuttoggi.info

Sono stati sorpresi a bordo di un’auto rubata a Ponte San Giovanni e sottoposti a fermo per il reato di ricettazione in concorso.

Ad avvertire la Polizia è stato proprio il proprietario della vettura, informando gli agenti come la stessa, dotata di sistema di localizzazione GPS, risultasse in sosta nei pressi di via Segoloni.

Giunti sul posto i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione i due occupanti, trovando nascosti nei loro indumenti due coltelli multiuso, dei quali entrambi non sono stati in grado di giustificarne il possesso. Ciò gli è valso pure il deferimento all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I due – 37enne e 41enne di origini tunisine – considerati i numerosi precedenti, i gravi indizi di colpevolezza nonché il pericolo di fuga, sono stati quindi sottoposti alla misura precautelare del fermo di indiziato di delitto. Su disposizione del Pm della Procura di Perugia sono poi stati condotti al carcere di Capanne, in attesa della convalida della misura.