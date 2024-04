Trovata morta in casa Nicoletta Cozzali: l'imprenditrice aveva 76 anni | Indagini in corso - Tuttoggi.info

La titolare di Sposi di Nicoletta sarebbe morta per un collasso cardiocircolatorio. La Procura dispone ulteriori accertamenti

Una morte improvvisa e apparentemente immotivata; e per questo Bastia Umbra – oltre a stringersi nel cordoglio per la scomparsa di Nicoletta Cozzali, storica imprenditrice – ora vede la Procura aprire un fascicolo modello 45, nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, che servirà per condurre alcuni approfondimenti.



Nicoletta Cozzali, una vita nel settore moda spose e una attività che in tanti decenni di vita ha portato notorietà alla città in ambito regionale e non solo (sono infatti migliaia, senza esagerare, le spose vestite da “Sposi di Nicoletta”, un’insegna e un nome che dicono qualcosa anche a chi sposato non si è mai) è stata ritrovata senza vita giovedì mattina in casa sua. La morte sarebbe dovuta a un collasso cardiocircolatorio ma – scrive il Corriere dell’Umbria in edicola sabato – la Procura di Perugia avrebbe deciso alcuni accertamenti ulteriori. “A certificare il decesso il medico di base, chiamato da una persona presente in casa. Poi – scrive il quotidiano – è arrivata anche la volante. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Da qui la richiesta di approfondimenti sulle cause e le circostanze della morte: la donna stava bene, a parte una lieve ipertensione, e non assumeva farmaci. Gli agenti stanno ricostruendo i fatti e la versione fornita da chi ha scoperto il cadavere”.



Intanto sono tantissime le attestazioni di cordoglio per la morte di Nicoletta Cozzali: “Tutti – la nota del Comune – hanno un motivo per ricordare Nicoletta, per l’attività che seguiva in prima persona, ma anche impegnata nelle sfaccettature bastiole della festa, delle associazioni e nella condivisione delle attività artistiche del marito Giuliano Monacchia che l’aveva lasciata ormai da alcuni anni. Recentemente aveva collaborato alla realizzazione di apprezzate mostre di pittura con opere di Giuliano Monacchia”, il marito mancato nel 2016 e per anni attivo nella vita politica cittadina. “Una persona speciale che assieme al suo amatissimo Giuliano ha spesso condiviso negli anni temi importanti riferiti alla tutela del territorio da un punti di vista ambientale, alla memoria dei luoghi della vecchia Bastia relativi alla conservazione del patrimonio storico industriale”, il cordoglio del gruppo Bastia Popolare – Forza Italia e Forza Bastia che si “uniscono al dolore della famiglia amici parenti tutti e siamo sicuri che si unisce a noi la Città intera”.