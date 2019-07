Trova per terra bracciale d’oro e lo consegna alla Polizia municipale

share

Ha trovato per terra un braccialetto d’oro e il primo pensiero è stato quello di raggiungere l’ufficio della Polizia Municipale, per fare in modo che il proprietario potesse rientrarne in possesso.

Una bella testimonianza di onestà quella della signora tifernate, presentatasi al cospetto dei Vigili Urbani nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 5 luglio), per consegnare in mani sicure il monile rinvenuto mentre passeggiava in piazza Raffaello Sanzio, nei dintorni della propria abitazione. Il braccialetto è stato trovato attorno alle ore 17.45 di fronte ad un esercizio pubblico situato lungo via Angeloni.

Particolari che il comando della Polizia Municipale rende noti per favorire il recupero dell’oggetto prezioso da parte del legittimo proprietario, che potrà presentarsi presso l’ufficio del Loggiato Gildoni negli orari di apertura al pubblico munito della documentazione in grado di attestare la titolarità del possesso.

share

Stampa