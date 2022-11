Trova un'estranea all'interno della propria auto ad ascoltare musica

Il monito degli agenti

Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che nei confronti della donna risultava un rintraccio per notifica di atti. Per questo motivo, appurato che la richiedente non intendeva procedere nei confronti della 58enne e che quest’ultima non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli agenti l’hanno accompagnata presso gli uffici del Commissariato di Foligno per gli ulteriori accertamenti. Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno invitato la donna a evitare in futuro di tenere dei comportamenti analoghi e a rivolgersi alle strutture di accoglienza in caso di necessità.