Troppi lavori e chiusure sulla Centrale Umbra, il sindaco scrive ad Anas - Tuttoggi

“Comprendiamo la necessità di questi lavori di ripavimentazione – sostiene Proietti – ma riteniamo assurdo chiudere tre svincoli contemporaneamente e soprattutto senza preavviso e senza essere informati sul cronoprogramma dei lavori. Le segnalazioni arrivano sia dai cittadini e dalle cittadine di Assisi – anche sulle situazioni di rischio e pericolosità che derivano dagli inevitabili rallentamenti per la riduzione di corsia – che dai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra città come meta turistica e in previsione dell’alta stagione che ci avvicina ai ponti e alle festività natalizie. Il risultato è che le strade interne, a causa di questi inconvenienti, sono più affollate di sempre. Per questi motivi abbiamo scritto all’Anas con delle richieste ben precise e come città ci attendiamo risposte concrete in tempi brevi”. (foto di repertorio)