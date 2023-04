Trofeo KTM Spoleto, iscritti oltre 500 piloti - Tuttoggi.info

Grande soddisfazione per il Moto Club Spoleto che già dal giovedì pre-gara sarà pronto a ospitare il Circus itinerante del Trofeo

Più si avvicina l’ora X della doppia tappa umbra del Trofeo Ktm – Gas Gas – Husqvarna, più Spoleto va riempiendosi in ogni ordine di posto. L’affluenza degli oltre 500 piloti, che daranno ufficialmente il via alla serie 2023, ha infatti fatto registrare per il prossimo week end racing spoletino un vero e proprio sold-out nella cittadina umbra e in tutte le zone limitrofe.

Cresce quindi l’attesa per quella che sarà una due giorni, il 22 e 23 aprile prossimi, di fuoristrada entusiasmante ma super impegnativa per i piloti che dovranno affrontare tre prove speciali, tra queste l’Enduro Test che ricalcherà in parte le zone già utilizzate in occasione della prova mondiale che si svolse proprio in quel di Spoleto.