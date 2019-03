Trofeo Internazionale Umbria Judo, PalaBarton gremito

A Perugia trionfa il grande judo, nella giornata di sabato, infatti al PalaBarton, è andato in scena il primo “Trofeo Internazionale Umbria Judo”, valido come seconda tappa del Gran Prix Italia Junior/Senior. Una giornata in cui atleti da ogni parte d’Italia hanno affollato le aree di gara allestite all’interno del Palazzetto, dando vita ad incontri intensi, e talvolta spettacolari.

Tanto buon judo davanti ad un PalaBarton gremito come nelle migliori occasioni, e che ha saputo regalare emozioni importanti, anche per gli atleti stranieri che hanno impreziosito il già alto livello della competizione. Impeccabile l’organizzazione del Comitato Regionale umbro della Fijlkam, magistralmente guidato dal presidente Maestro Andrea Arena e coadiuvato dalle società regionali, che hanno saputo gestire più di quattrocento judokas con staff e accompagnatori al seguito nel migliore dei modi. A spuntarla, nella classifica per società è stato il GS Carabinieri, che si è piazzato davanti a tutti conquistando ben otto medaglie e precedendo il Judo Pro Recco, il Banzai Cortina e il Dojo Equipe Bologna

