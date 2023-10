Tris di vittorie per le giovanili biancorosse

Con il campionato Primavera fermo, vincono l'Under 15, la schiacciasassi Under 16 e l'Under 17 del Perugia

Tris di vittorie per le giovanili del Perugia, con la Primavera ferma in attesa della gara contro il Palermo.

Under 15 al terzo posto

Dopo la sconfitta contro il Monterosi, l’under 15 allenata da Gatti e Raschi centra la vittoria esterna per 2-0 contro la Vis Pesaro. I tre punti garantiscono ai grifoncelli il terzo posto. La prossima sfida in calendario sarà contro l’Ancona il 22 ottobre.



Under 16, continuità di successi

Dopo i 4 gol rifilati alla Fermana, l’under 16 di Anelli e Romoli, travolge 5-0 il Sorrento grazie alle doppiette di Merico e del capitano Dottori e al gol di Fiorentini, Attualmente il Perugia guida il Girone C a punteggio pieno e con uno ‘score’ quasi perfetto: 10 gol segnati e solo uno subito. La prossima partita sarà uno scontro diretto contro l’Ancona, per contendersi la prima posizione in classifica.



Under 17, riscatto dopo la sconfitta

L’under 17 trova il riscatto dopo la sconfitta dell’ultima giornata. I ragazzi di Nasini battono la Vis Pesaro 3-1 in trasferta grazie ai gol di Giordani, Romeni e Cardoni. Grazie a questi tre punti, i girofncelli volano al quinto posto con 6 punti. Nella prossima partita, sfideranno la capolista Ancona, ancora a punteggio pieno.

Primavera, ricarica prima dello scontro col Palermo

Due settimane di riposo per la Primavera di Formisano per preparare al meglio il prossimo incontro in casa contro il Palermo. Lo scontro diretto sarà una vera battaglia per i grifoni, che cercheranno di ottenere almeno il settimo posto in classifica.

Riccardo Mancini