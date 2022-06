Trevi, via Roma diventa pedonale nei week end e festivi - Tuttoggi

Ordinanza della polizia locale in vista dell'aumento di turisti: tratto di via Roma pedonale fino all’11 settembre

Fino all’11 settembre a Trevi viene istituita un’area pedonale in Via Roma per adeguare la circolazione veicolare e pedonale che interessa il centro storico.

I dettagli sono contenuti in un’ordinanza della Polizia Municipale che prevede l’istituzione di questa zona pedonale in Via Roma, nel tratto che va dall’incrocio di via Lucarini a quello con via Zappelli, per i giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 19 a mezzanotte.