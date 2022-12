Trevi, Simona Laudani premiata volontaria dell'anno - Tuttoggi

“Volontariato esperienza fondamentale per società democratica”

“Le persone che dedicano tempo al volontariato, che è esercizio di coscienza, pongono il rispetto degli altri al primo posto ed è essenziale per vivere in una società democratica – ha detto il sindaco – Scambiarsi affetto e amore senza chiedere niente in cambio è quanto conta nel volontariato”.

L’assessora Moccoli ha aggiunto che “questo premio è nato per volontà del Comune di Trevi sedici anni fa e vuole essere un messaggio di speranza e una occasione per amplificare esperienze positive; viviamo in una società difficile – ha sottolineato – dal volontario può arrivare un aiuto concreto”.

Bargelli ha ringraziato l’amministrazione comunale per questo evento. “Tra i nostri obiettivi c’è quello di incentivare il volontariato tra le nuove generazioni, il mondo ha tanto bisogno di questi volontari che il presidente Mattarella ha definito “una straordinaria energia civile“.